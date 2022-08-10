Более 6,5 тысячи москвичей в ЮЗАО переехали в новые квартиры по реновации
В рамках реализации программы реновации свыше 6,5 тысячи жителей Юго-Западного административного округа Москвы переехали в новое жилье. Об этом в среду, 10 августа, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
— На юго-западе столицы расселяется 52 старых дома. На сегодня 24 из них уже полностью расселены, 18 из которых снесены, — отметил он.
По словам руководителя ведомства, в настоящей момент в процессе переезда находятся жители девяти районов: Обручевского, Академического, Зюзина, Котловки, Конькова, Северного Бутова, Южного Бутова, Ясенева и Черемушек.
В ЮЗАО на сегодняшний день передали под заселение 23 дома, еще пять готовят к передаче, уточнил Левкин.
В общей сложности по программе реновации на юго-западе Москвы в новые квартиры переедет более 117 тысяч горожан. В округе расселят и демонтируют 520 старых домов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Накануне сообщалось, что более 20 тысяч столичных семей воспользовались бесплатным сервисом помощи при переезде в новостройки по программе реновации с запуска его работы.