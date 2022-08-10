Более тысячи элементов навигации обновили на МЦД—1 и МЦД—2 с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты обновили более тысячи элементов навигации на первом и втором маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) с начала этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 10 августа.

Отмечается, что работы проводятся совместно с сотрудниками Российских железных дорог (РЖД) и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Каждую неделю они проводят осмотр инфраструктуры диаметров, производят замену старых и испорченных указателей и многое другое.

В пресс-службе добавили, что ежедневно МЦД пользуются все больше людей. Проводимые работы позволяют легче строить маршруты и сделать поездки значительно комфортнее. Особое внимание уделяется крупным транспортно-пропускным узлам, где присутствуют пересадки на разные виды транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что регулярное движение пассажирских поездов по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров будет запущено до конца 2023 года. На данный момент в приоритете у города находится формирование системы МЦД.