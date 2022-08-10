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«С разрешения хозяина»: политолог Журавлев перечислил последствия продажи Зеленским Украины

Полина Долганова
Анастасия Харламова

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«С разрешения хозяина»: политолог Журавлев перечислил последствия продажи Зеленским Украины
Фото: bundeskanzleramt.at

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что идея президента Украины Владимира Зеленского провести массовую приватизацию приведет к печальным для страны последствиям. Так, Украину ожидают продовольственный кризис и голод.

Специалист уточнил, что украинские территории будут продаваться на условиях полной частной собственности. Таким образом, страна больше не сможет распоряжаться своими землями.

Журавлев отметил, что после этого решения у Украины не останется ничего своего, даже собственного зерна.

— Изменить хозяйственный профиль — например, построить город, завод, дорогу — можно будет только с разрешения хозяина. Продажа опасна тем, что все украинское зерно будут вывозить за пределы страны, — заключил политолог.

Эксперт также рассказал «ВМ», при каких условиях территории Украины будут распроданы и чем это обернется.

В материале китайского издания «Гуаньча», опубликованном во вторник, 9 августа, содержится прогноз о том, что массовая приватизация, которая ожидает Украину, может превратиться в тотальную распродажу государства Западу, а всю прибыль от этих сделок поделят президент Владимир Зеленский и его окружение.

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