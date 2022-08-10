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Кириенко назвал число введенных против России экономических санкций

Александр Афонин
В мире
Кириенко назвал число введенных против России экономических санкций
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

По окончании июля против России было введено 1160 экономических санкций со стороны стран Запада. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в среду, 10 августа.

— Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства, — цитирует Кириенко РИА Новости.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 77 процентов иностранных компаний не стали уходить с российского рынка, несмотря на введенные рядом стран Запада санкции. Он добавил, что санкционная политика западных стран привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.

Бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что экономическая война, которую Запад развязал против России, оказала противоположный эффект. По его мнению, США и европейские страны «выстрелили себе в ногу».

3 августа российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что очередные санкции Соединенных Штатов против России еще больше расшатывают глобальные рынки, которые и без того страдают от нарушений цепочек поставок. Он отметил, что такое «усердие» Вашингтона только дополнительно расшатывает мировые рынки.

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