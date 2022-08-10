Кириенко назвал число введенных против России экономических санкций
По окончании июля против России было введено 1160 экономических санкций со стороны стран Запада. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в среду, 10 августа.
— Посчитали на конец июля. Против России было введено 1160 экономических санкций. Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства, — цитирует Кириенко РИА Новости.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 77 процентов иностранных компаний не стали уходить с российского рынка, несмотря на введенные рядом стран Запада санкции. Он добавил, что санкционная политика западных стран привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов.
Бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что экономическая война, которую Запад развязал против России, оказала противоположный эффект. По его мнению, США и европейские страны «выстрелили себе в ногу».
3 августа российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что очередные санкции Соединенных Штатов против России еще больше расшатывают глобальные рынки, которые и без того страдают от нарушений цепочек поставок. Он отметил, что такое «усердие» Вашингтона только дополнительно расшатывает мировые рынки.