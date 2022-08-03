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Антонов заявил, что новые санкции Штатов против России вредят мировым рынкам

Юлия Курганова
В мире
Антонов заявил, что новые санкции Штатов против России вредят мировым рынкам
Фото: Пресс-служба Совфеда

Очередные санкции Соединенных Штатов против РФ еще больше расшатывают глобальные рынки, которые и без того страдают от нарушений цепочек поставок. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Во вторник, 2 августа, Штаты расширили антироссийские санкции, включив в ограничительный список 13 физических и свыше 30 юридических лиц.

— Раскрученная Вашингтоном «санкционная машина» продолжает «штамповать» ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции, — сказано в ответе дипломата на вопрос СМИ, которое опубликовало посольство РФ в Telegram-канале.

Он отметил, что такое «усердие» властей США только дополнительно расшатывает мировые рынки. Поэтому существуют риски дальнейшего роста цен и появления проблем с получением необходимой продукции. Наибольший ущерб будет нанесен развивающимся странам, подчеркнул Антонов.

Дипломат заявил, что «изолировать Россию не получится, как бы ни старались оппоненты».

2 августа Госдеп ввел визовые санкции против почти 900 чиновников и военных из России. Так, под рестрикции попали члены Совета Федерации и военнослужащие, которые якобы нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины во время операции или угрожали этому.

Санкции Анатолий Антонов Россия США
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