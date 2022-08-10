Политолог Орлов оценил удобство электронного голосования на муниципальных выборах в Москве

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Применение электронного формата голосования на предстоящих выборах муниципальных депутатов в Москве позволит привлечь к избирательному процессу молодежь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов.

По его словам, именно благодаря использованию дистанционного варианта голосования многие граждане смогут в удобной и доступной форме выразить свое мнение, не покидая собственного дома:

— Число избирателей вырастет по сравнению с кампанией 2017 года, в том числе благодаря применению дистанционного электронного голосования. Оно становится удобным форматом для тех жителей Москвы, которые привыкли к удаленным сервисам. В частности, онлайн-голосование привлечет больше молодежи, а также граждан, которые находятся в отпусках или на дачных участках.

Собеседник «ВМ» отметил, что электронное голосование уже не первый год применяется во время выборов в Москве и оно себя оправдывает не только в вопросе надежности, но и в удобстве для избирателей.

Выборы муниципальных депутатов столицы пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании смогут жители всего города, кроме тех районов, где сроки полномочий советов депутатов еще не истекли: Щукино и большая часть ТиНАО.