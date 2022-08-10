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Мосприрода не выявила загрязнения воды в столичной реке Сетуни

Александр Афонин
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Мосприрода не выявила загрязнения воды в столичной реке Сетуни
Фото: Александра Учаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, природный заказник Долина реки Сетунь Карта всех событий

Специалисты Мосприроды не выявили загрязнения в процессе проверки воды в реке Сетуни. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Вода в реке имеет естественный цвет, посторонние запахи отсутствуют, гибели флоры и фауны не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка проводилась в среду, 10 августа. Специалисты провели обследование особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Долина реки Сетунь». Причиной стали сообщения в ряде СМИ о том, что вода в реке окрасилась в коричневый цвет, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что службы ГУП «Мосводосток» зафиксировали загрязнение в Москве-реке в районе Крымского моста. Для очистки воды специалисты проводили обработку водной глади специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

Позже стало известно, что рабочие ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток».

Природа Москва Река Сетунь
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