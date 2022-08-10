Чекунков: Эстонская фрау не хочет видеть русских в Европе

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ответил на недавний призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас «прекратить туризм из России». Такие политики, как Каллас, лишают Европу будущего, заявил он в среду, 10 августа.

— Эстонская фрау не хочет видеть русских в Европе, — заявил министр.

По его словам, многие европейские политики сейчас пытаются отгородиться от России и Азии. Однако подобными заявлениями и действиями они только лишают всю Европу будущего.

Чекунков добавил, что никогда не был в Эстонии, поэтому мало знает об этой стране, но в европейских странах он бывал. Нынешняя Европа сильно отличается от той, какой он помнил ее в детстве, написал министр в своем Telegram-канале.

Эстонский премьер-министр заявила, что странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. Она подчеркнула, что посещение Европы — привилегия, а не права человека.

На это также отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заметила, что профессиональная подготовка и знания в области прав человека Каи Каллас оставляют желать лучшего. По ее словам, речи эстонского политика находятся «на грани национализма».