«Садись, Кая, двойка»: Захарова раскритиковала премьера Эстонии

Фото: МИД РФ

Профессиональная подготовка и знания в области прав человека премьер-министра Эстонии Каи Каллас оставляют желать лучшего. Об этом во вторник, 9 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны — члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве, — отметила она.

По словам Захаровой, в международной практике имеется целый ряд документов, закрепляющих свободу человека на передвижение. Она упомянула положения учредительных договоров ОБСЕ, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека.

— Садись, Кая, двойка, — заключила Захарова в своем Telegram-канале.

Эстонский премьер-министр заявила, что странам, входящим в Евросоюз, следует прекратить выдавать въездные визы гражданам России. Она подчеркнула, что посещение Европы — привилегия, а не права человека.

До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз. Он призвал «повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России».

8 августа с аналогичным заявлением выступил глава финского правительства Санна Марин. Он призвал ограничить туризм из РФ в Финляндии из-за проводимой Россией спецоперации.