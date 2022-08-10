Названы знаки Зодиака, с представителями которых сложнее всего построить отношения

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Любовь в жизни человека имеет важное значение. Однако не все готовы пожертвовать личными достижениями ради построения семьи. Астролог Яна Муксиян рассказала, с представителями каких знаков Зодиака будет сложнее всего построить серьезные отношения.

Специалист по звездному небу отметила, что Рыбы очень своевольны. Возлюбленному может оказаться непосильной задача подчинить себе представителя этого знака Зодиака. Если они все-таки выйдут замуж или вступит в серьезные отношения, то со временем их могут начать раздражать вызванные ограничения.

По словам астролога, Овны склонны к доминированию. Он обожает острые ощущения и подчинять себе партнера. Для представителя этого знака отношения служат вечной конкуренций. Овны не потерпят поражения и будут идти до конца.

Не менее сложно построить отношения будет с Козерогом. Его представители действуют обдуманно и уравновешенно. Они не станут открыто говорить о всем, что у него на душе и в сердце. Такая черта характера вызывает трудности при поиске партнера, который поймет все без слов, передает ГТРК «Самара».

Ясновидящая и шаманка Кажетта назвала четыре знака зодиака, на представителей которых всегда можно положиться. По ее словам, существуют представители зодиакального круга, которые относятся к категории фиксированных. Рожденные под этими знаками люди отличаются надежностью, преданностью и верностью.