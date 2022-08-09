Названы четыре знака зодиака, которые никогда не подведут

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Существуют знаки зодиака, которые относятся к категории фиксированных. Рожденные под этими знаками люди отличаются надежностью, преданностью и верностью. Ясновидящая и шаманка Кажетта назвала четыре знака зодиака, на представителей которых всегда можно положиться.

Первый фиксированный знак зодиака — Телец. Он представляет все красивое и изобильное, включая такие удовольствия жизни, как еда и предметы роскоши. Рожденных под знаком Тельца отличают трудолюбие и целеустремленность. На этих людей, самых упрямых среди представителей всех знаков зодиака, можно положиться.

Лев управляет всем, что исходит от внутреннего духа, включая страсть, самовыражение и творчество. Как и их стихия огня, Львы очень страстные, экспрессивные. Они буквально созданы для того, чтобы быть лидерами. Рожденные под этим знаком способны повести людей за собой.

Скорпионы больше склонны к уединению и интроспекции. Они могут видеть в этом мире то, чего другие просто не замечают. Если Скорпион имеет свое мнение о чем-то или о ком-то, бесполезно пытаться переубедить его.

Всем, что исходит от разума, управляют Водолеи. Рожденные под этим знаком, как и Скорпионы, тверды в своих убеждениях и обладают умением выразить эти убеждения так, чтобы их услышали. Водолеи также очень решительны, передает Marie Claire.

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, представителей которых никому не удается сглазить. Так, например, сильной защитой от сглаза обладают Девы. Они сами могут предсказывать будущее и обладают сильным характером.

Знак зодиака способен не только предопределить характер человека и его жизненные цели, но и рассказать об успехе в той или иной сфере. Так, ранее астрологи рассказали о пяти знаках зодиакального круга, представителям которых больше остальных везет в денежных вопросах.