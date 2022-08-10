Reuters: Индия увеличила долю азиатских валют при оплате поставок угля из России

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Индийские компании начали чаще пользоваться азиатскими валютами при оплате поставок российского угля. Об этом в среду, 10 августа, сообщило агентство Reuters.

— В июне на долю юаня пришлось 31 процент платежей за российский уголь, а на долю гонконгского доллара — 28 процентов. На евро пришлась оплата менее четверти поставок, а на дирхам ОАЭ — около одной шестой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние месяцы Индия значительно увеличила объем импорта угля из России. По данным таможенных служб, для снижения рисков нарушения западных санкций банки начали проводить оплату в недолларовых платежах.

По итогам июня, доля азиатских валют при оплате угля составила 44 процента. Это примерно 742 тысячи тонн сырья из общего объема в 1, миллиона тонн, передает ТАСС.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным было принято решение о переходе к двусторонней торговле в рублях. Он уточнил, что стороны также договорились выводить двухстороннюю торговлю на уровень до 100 миллиардов долларов в год.