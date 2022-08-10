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ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на три процента за неделю

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на три процента за неделю
Фото: flickr/minoritenplatz8

За прошедшую неделю в мире на три процента выросло число случаев выявления коронавирусной инфекции, число летальных исходов снизилось на девять процентов. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 10 августа.

Отмечается, что наибольший прирост заболеваемости был зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе — 29 процентов. Наименьший рост числа заразившихся был замечен в Африке — минус 46 процентов.

Сильнее всего смертность выросла в Восточном Средиземноморье. Тут был зафиксирован прирост на 19 процентов. В Африке количество летальных случаев снизилось на 73 процента. Всего в мире за прошедшие семь дней выявили 6 980 516 случаев коронавируса и 14 563 летальных исхода, передает ТАСС.

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова заявила, что важно вовремя ревакцинироваться и не забывать о мерах предосторожности.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что возвращать ограничения по COVID-19 в настоящее время нет необходимости. При этом в ведомстве порекомендовали носить маски лицам из групп риска при посещении общественных мест, в транспорте и закрытых помещениях.

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