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Столичный суд оштрафовал «Новую газету» на 350 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный суд оштрафовал «Новую газету» на 350 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Симоновский районный суд оштрафовал «Новую газету» на 350 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 10 августа.

По словам собеседника «ВМ», поводом для наказания стало нарушение газетой статьи «Злоупотребление свободой массовой информации» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

— Постановлением Симоновского районного суда города Москвы АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, — резюмировал собеседник «ВМ».

10 августа адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что его подопечная проведет ночь в изоляторе в ожидании суда.

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