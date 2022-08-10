Столичный суд оштрафовал «Новую газету» на 350 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Симоновский районный суд оштрафовал «Новую газету» на 350 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 10 августа.

По словам собеседника «ВМ», поводом для наказания стало нарушение газетой статьи «Злоупотребление свободой массовой информации» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

— Постановлением Симоновского районного суда города Москвы АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» была признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, — резюмировал собеседник «ВМ».

10 августа адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что его подопечная проведет ночь в изоляторе в ожидании суда.