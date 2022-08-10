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«ЕР» в Москве организует 82 пункта сбора книг на русском языке для жителей ЛНР и ДНР

Александр Афонин
Город
«ЕР» в Москве организует 82 пункта сбора книг на русском языке для жителей ЛНР и ДНР
Фото: пресс-служба Московского городского регионального отделения «Единой России»

Партия «Единая Россия» в рамках акции «Книги — Донбассу» 12 августа откроет 82 пункта приема книг на русском языке во всех округах столицы. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Мы в партии понимаем всю необходимость и важность этой акции. Благодаря ей дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать книги и изучать школьную программу по российским образовательным стандартам, — сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова добавила, что чаще всего москвичи приносят детские издания, художественную литературу и учебники. По ее словам, отправленные книги позволят заменить украинские издания, которые убрали из библиотек Донбасса.

Приемом книг займутся волонтеры партии. Они будут принимать литературу и передавать ее для формирования гуманитарных грузов.

До этого сообщалось, что Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино начала сбор книг на русском языке для библиотек Донбасса. На данный момент сотрудники учреждения собрали более 400 изданий.

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