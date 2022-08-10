Библиотека иностранной литературы начала сбор книг на русском языке для библиотек Донбасса

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Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино проводит сбор книг на русском языке для библиотек Донбасса. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— За прошедший период в ходе регулярных рабочих контактов с библиотеками Луганской и Донецкой народных республик специалистами «Иностранки» были детально изучены потребности 529 библиотек ЛНР, в первую очередь в части комплектования фондов литературой на русском языке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент сотрудники библиотеки собрали более 400 изданий. Кроме того, руководство библиотеки планирует оказать помощь в комплектовании фондов литературы на иностранных языках для учреждений ЛНР. Для их системного восполнения Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени Горького составила список необходимых им книг.

Помочь в сборе книг может любой желающий. Для этого нужно зайти на портал Библиотеки иностранной литературы и ознакомиться со списком необходимой литературы. Кроме того, на сайте Библиотеки иностранной литературы продолжается гуманитарный проект по сбору средств на восполнение фондов библиотек Луганской и Донецкой народных республик «БиблиоДонбасс».

16 июля стало известно, что с начала работы штабов акции «Москва помогает» жителям Донбасса было отправлено 832,9 тонны гуманитарной помощи. Чаще всего горожане приносят продукты, товары для детей и средства личной гигиены.