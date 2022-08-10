Библиотека иностранной литературы начала сбор книг на русском языке для библиотек Донбасса
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино проводит сбор книг на русском языке для библиотек Донбасса. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.
— За прошедший период в ходе регулярных рабочих контактов с библиотеками Луганской и Донецкой народных республик специалистами «Иностранки» были детально изучены потребности 529 библиотек ЛНР, в первую очередь в части комплектования фондов литературой на русском языке, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент сотрудники библиотеки собрали более 400 изданий. Кроме того, руководство библиотеки планирует оказать помощь в комплектовании фондов литературы на иностранных языках для учреждений ЛНР. Для их системного восполнения Луганская республиканская универсальная научная библиотека имени Горького составила список необходимых им книг.
Помочь в сборе книг может любой желающий. Для этого нужно зайти на портал Библиотеки иностранной литературы и ознакомиться со списком необходимой литературы. Кроме того, на сайте Библиотеки иностранной литературы продолжается гуманитарный проект по сбору средств на восполнение фондов библиотек Луганской и Донецкой народных республик «БиблиоДонбасс».
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