Байден пообещал американцам спасти США от улучшения экономики

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Президент США Джо Байден, только недавно победивший коронавирус, оговорился во время произнесения речи и заявил, что только его новый закон может спасти Америку от улучшения экономической ситуации.

— Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения, — заявил американский лидер.

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Однако после он поправился, уточнив, что имел в виду спасение страны от ухудшения экономики и сохранение «движения в правильном направлении», передает РИА Новости.

После выздоровления президент США все чаще беспокоит американцев своим поведением. Накануне американский лидер протянул руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания закона о поддержке национальных производителей полупроводников. Байден попытался дважды пожать руку лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру.

В минувший четверг, 4 августа, стало известно, что супруга американского президента Джилд беспокоится о его состоянии из-за навалившихся на политика проблем. На американском лидере сказываются его низкие политические рейтинги и критика оппонентов касательно его возраста.