Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден пообещал американцам спасти США от улучшения экономики

Евгений Белоусов
В мире
Байден пообещал американцам спасти США от улучшения экономики
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден, только недавно победивший коронавирус, оговорился во время произнесения речи и заявил, что только его новый закон может спасти Америку от улучшения экономической ситуации.

— Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения, — заявил американский лидер.

Видео: Telegram / РИА Новости

Однако после он поправился, уточнив, что имел в виду спасение страны от ухудшения экономики и сохранение «движения в правильном направлении», передает РИА Новости.

После выздоровления президент США все чаще беспокоит американцев своим поведением. Накануне американский лидер протянул руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания закона о поддержке национальных производителей полупроводников. Байден попытался дважды пожать руку лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру.

В минувший четверг, 4 августа, стало известно, что супруга американского президента Джилд беспокоится о его состоянии из-за навалившихся на политика проблем. На американском лидере сказываются его низкие политические рейтинги и критика оппонентов касательно его возраста.

Экономика конфуз Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте