Байден протянул руку пустоте, пытаясь второй раз поблагодарить сенатора

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден протянул руку для рукопожатия в пустоту на церемонии подписания закона о поддержке национальных производителей полупроводников.

Церемония проходила на лужайке перед Белым домом, на нем присутствовали десятки гостей. Среди них были и члены президентской администрации, конгрессмены, а также представители СМИ и бизнеса.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, завершив свою речь, под аплодисменты присутствующих пожал руки Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву.

Однако американский лидер, недавно поборовший коронавирус, внезапно еще раз протянул руку в этот раз уже в пустоту. Простояв так некоторое время в ожидании, Байден опустил руку и задумчиво почесал подбородок, передает РБК.

После выздоровления президент США все чаще беспокоит американцев своим поведением. Так, недавно глава Белого дома безуспешно пытался просунуть левую руку в легкий пиджак, который сдувал порывистый ветер. Однако на помощь ему пришла супруга Джилл.

В минувший четверг, 4 августа, стало известно, что супруга американского президента беспокоится о его состоянии из-за навалившихся на политика проблем. Уточняется, что на американском лидере сказываются его низкие политические рейтинги и критика оппонентов за его возраст.

В июле стало известно, что Байден вернулся на карантин из-за положительного теста на COVID-19. Отмечается, что у американского лидера не наблюдается симптомов коронавируса, а сам он «продолжает чувствовать себя довольно хорошо».