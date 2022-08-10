В Индонезии заявили о готовности провести встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Фото: Пресс-служба Совфеда

Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом в среду, 10 августа, сообщил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

— Если они (Зеленский и Путин — прим. «ВМ») примут участие в саммите «Двадцатки» на Бали, то, конечно, для организации встречи будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут, — заявил он.

По словам дипломата, Индонезия также готова надежно обеспечить безопасность президента России, если он примет участие в саммите в очном формате, передает ТАСС.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на встрече с российским коллегой предложил Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, он убежден, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить с помощью переговорного процесса.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в повестке дня отсутствуют предпосылки для встречи Путина и его украинского коллеги.

Песков также отметил, что Анкара неоднократно предоставляла подобные услуги. По его словам, правительство России понимает значение роли Турции в данном вопросе.