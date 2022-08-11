Минобороны РФ заявило, что Киев планирует провести в Харькове карательную операцию

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Украинские власти планируют направить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к РФ граждан. Об этом в среду, 10 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что киевский режим попытается оправдать эту акцию поиском корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил.

Генерал-полковник уточнил, что в качестве оснований для задержания людей сотрудники СБУ планируют использовать обнаруженные в гаджетах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах, в которых осуждается украинская власть, и подписки в социальных сетях на российские каналы. Также украинские спецслужбы будут искать фото- или видеоматериалы результатов поражения военных объектов и информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родных или знакомых.

По словам Мизинцева, задержанные будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, сообщает РИА Новости.

10 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Гепард», поставленный Украине правительством ФРГ. Он добавил, что российские военных также поразили установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300.