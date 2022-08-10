Минобороны: Российские военные уничтожили немецкую ЗРПК «Гепард» в Николаевской области

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Российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Гепард», поставленный Украине правительством Германии. Об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — сказал он.

Представитель ведомства добавил, что российские военных также поразили установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Она расположилась в районе населенного пункта Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР), передает Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что истребители Воздушно-космических сил России сбили три украинских военных самолета в Николаевской области. Уточняется, что российские пилоты в ходе боевых действий поразили Су-25, Су-27 и МиГ-29.

Накануне стало известно, что подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои в городе Соледар. Уточняется, что столкновения проходят в районе завода Knauf.