Один автомобиль сгорел и шесть повреждены при пожаре около дома на юге Москвы
Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 58к2 Карта всех событий
Припаркованная возле жилого дома на улице Бирюлевская на юге Москвы машина сгорела. Еще шесть автомобилей повреждены. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.
Пожар случился на улице Бирюлевская, 58, корпус 2.
В настоящее время огонь потушили, площадь пожара составила пять квадратных метров. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщило агентство «Москва».
10 августа в Даниловском районе Москвы произошел пожар в «Леруа Мерлен». Людей эвакуировали до прибытия пожарных.