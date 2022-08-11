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Один автомобиль сгорел и шесть повреждены при пожаре около дома на юге Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Один автомобиль сгорел и шесть повреждены при пожаре около дома на юге Москвы
Фото: АГН/ Мобильный репортер
Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 58к2 Карта всех событий

Припаркованная возле жилого дома на улице Бирюлевская на юге Москвы машина сгорела. Еще шесть автомобилей повреждены. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар случился на улице Бирюлевская, 58, корпус 2.

В настоящее время огонь потушили, площадь пожара составила пять квадратных метров. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщило агентство «Москва».

Видео: АГН Москва

10 августа в Даниловском районе Москвы произошел пожар в «Леруа Мерлен». Людей эвакуировали до прибытия пожарных.

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