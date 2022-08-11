Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине предложили ввести санкции против Михалкова, Кипелова и Аллегровой

Юлия Курганова
В мире
На Украине предложили ввести санкции против Михалкова, Кипелова и Аллегровой
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК), которое отвечает за составление санкционных списков, предложило ввести ограничения в отношении 362 российских граждан. Об этом сообщается в среду, 10 августа, на сайте агентства.

Отмечается, что это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, офис генерального прокурора и СБУ для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины.

В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова и председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Всего на данный момент в этих списках находятся 18,9 тысячи физических и четыре тысячи юридических лиц, передает ТАСС.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд для всех граждан РФ. Рассуждая о «самых важных санкциях», он причислил к таковым закрытие границ.

Украина Никита Михалков Санкции Ирина Аллегрова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте