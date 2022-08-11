На Западе заявили об энергетической победе России

Фото: depositphotos

Объемы производства российской нефти и ее стоимость на рынках говорят о том, что РФ одержала победу в противостоянии на нефтяном рынке. Такую точку зрения высказал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, первым показателем является ситуация с объемами добычи нефти в России. В июле он почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем 10,8 миллиона баррелей в день.

Второй показатель — это цена на нефть из РФ. Первоначально Москва была вынуждена продавать этот ресурс с большими скидками, но в последние недели Россия восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке.

— По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают, — подчеркнул Блас.

Последний показатель российского успеха носит политический характер. Еще весной западные политики были уверены, что ОПЕК откажется от союза с Россией, но случилось обратное. Вскоре после визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравия туда прибыл вице-премьер РФ Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила о незначительном увеличении добычи нефти, указал обозреватель.

— Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта нефти из России, правительства стран региона столкнутся с трудным выбором, так как энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях, — отметил он.

10 августа официальный представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова сообщила, что поставки нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» восстановлены не будут. По ее словам, российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию. Вскоре российская нефть уже достигнет Венгрии.