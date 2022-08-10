Transpetrol: Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» восстановлены не будут

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Поставки нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» восстановлены не будут. Об этом в среду, 10 августа, сообщила официальный представитель компании Transpetrol Линда Вашковичова.

По ее словам, российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию. Вскоре российская нефть уже достигнет Венгрии.

Вашковичова объяснила, что восстановление поставок нефти касается Словакии и Венгрии. Вопрос об оплате за транзит сырья из России уже урегулировал венгерский нефтегазовый концерн MOL. Он является владельцем нефтеперерабатывающих предприятий в этих двух странах, передает слова Вашковичовой ТАСС.

Накануне компания MOL заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по нефтепроводу «Дружба». Уточняется, что у предприятия достаточно резервов на несколько недель.

До этого советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил, что оператор системы магистральных нефтепроводов Украины «Укртранснафта» 4 августа остановил прокачку российской нефти по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

Основная цель нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) — лишить Россию доходов от продажи нефти. Однако из-за европейских санкций мировые цены на нефть возрастут, вследствие чего доходы нашей страны в худшем случае останутся примерно такими же даже при уменьшении общих объемов экспорта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя шестой пакет санкций ЕС.