Синоптики пообещали жителям Москвы комфортную погоду 11 августа

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В четверг, 11 августа, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 21–26 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится комфортная погода, содержание кислорода в утренние часы выше нормы, днем в пределах нормальных значений.

Для большинства метеозависимых людей такая погода не является нагрузочной, метеопатические реакции развиваются реже. Тем не менее неблагоприятным метеорологическим фактором может стать повышенный фон атмосферного давления, на который чаще всего реагируют лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, страдающие гипертонией, нейроциркуляторной астенией и мигренью.

Чтобы уменьшить негативные реакции, необходимо выполнять рекомендации врача, принять назначенные гипотензивные препараты, не помешают утренние и вечерние прогулки на свежем воздухе.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил, почему в Москве держится умеренная погода на фоне жары в Европе. По его словам, обширный антициклон протянулся от центра Атлантики до западных границ России. Он подчеркнул, что существуют как теплая, так и холодная части антициклона.