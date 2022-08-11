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Идея отторжения Крыма от России приведет Украину к краху. Такое мнение высказал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

— Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной США в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России ведет к краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва много раз предупреждала, — заявил он.

«Кукловоды» в Вашингтоне тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их планов на обретение военно-морской базы в Севастополе, отметил Мурадов.

— В России и в мире полагают, что попытка реанимации идеи «деоккупации Крыма» подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны, — подчеркнул постпред Крыма, передает РИА Новости.

На днях президент Украины Владимир Зеленский снова сказал, что Киев обязательно «вернет» Крым. Он заявил, что полуостров «является украинским» и страна от него не откажется.

10 августа депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк предупредил, что посягательства Украины на Крым будут иметь фатальные последствия.