Депутат Черняк: Посягательства Киева на Крым будут иметь фатальные последствия

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Любые посягательства президента Украины Владимира Зеленского на Крым повлекут за собой фатальные последствия для Украины. Такое заявление сделал в среду, 10 августа, депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.

— У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского, — отметил он.

По словам депутата, попытки Киева «вернуть» полуостров кончатся для Украины плохо, передает РИА Новости.

Днем во вторник, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. В связи с произошедшим власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан.

По данным Минобороны России, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. При этом огневого воздействия на обвалованную площадку хранения боеприпасов на аэродроме не было. В результате происшествия погиб один человек.