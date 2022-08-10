Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Черняк: Посягательства Киева на Крым будут иметь фатальные последствия

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Черняк: Посягательства Киева на Крым будут иметь фатальные последствия
Фото: depositphotos

Любые посягательства президента Украины Владимира Зеленского на Крым повлекут за собой фатальные последствия для Украины. Такое заявление сделал в среду, 10 августа, депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.

— У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского, — отметил он.

По словам депутата, попытки Киева «вернуть» полуостров кончатся для Украины плохо, передает РИА Новости.

Днем во вторник, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка в Крыму прогремело несколько взрывов. В связи с произошедшим власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию граждан.

По данным Минобороны России, причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. При этом огневого воздействия на обвалованную площадку хранения боеприпасов на аэродроме не было. В результате происшествия погиб один человек.

Госдума Украина Крым
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте