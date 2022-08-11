Пушков призвал преподать «недружественной» Болгарии урок

Фото: Пресс-служба Совфеда

Нет никаких причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии, София «отчаянно стремилась» прожить зиму без «голубого топлива» из России. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что правительство обсуждает возможность возобновления поставок СПГ от «Газпрома».

— Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось, — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

С 27 апреля «Газпром» сообщил о приостановке поставок газа Болгарии из-за неоплаты в рублях. Москва начала расчеты в рублях с недружественными странами с 1 апреля.

9 августа министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов заявил журналистам, что кабинет министров рассматривает возможность возобновления поставок газа от российской компании «Газпром».