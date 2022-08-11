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В Москве открылось 26 поликлиник после капитального ремонта с начала года

Лейла Алиева
Город
В Москве открылось 26 поликлиник после капитального ремонта с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала года в столице открылось 26 поликлиник, обновленных по новому московскому стандарту. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в четверг, 11 августа.

Уточняется, что сред них 10 взрослых, 14 детских и две поликлиники смешанного типа.

— С начала этого года прием пациентов начался в 26 обновленных зданиях в восьми округах Москвы. Общая площадь объектов составляет более 90 тысяч квадратных метров. Таким образом, всего в городе на сегодняшний момент завершили капитальный ремонт по новому московскому стандарту в 58 зданиях, — рассказал заместитель руководителя департамента Алексей Сапсай.

По его словам, больше всего поликлиник было открыто на юго-востоке столицы. Их количество составило шесть, в том числе две детско-взрослых в Некрасовке и Капотне. Во каждом здании специалисты полностью заменили инженерные системы, расположение кабинетов, отремонтировали фасады, а также оснастили современным медицинским оборудование, пишет агентство городских новостей «Москва».

Всего в этом году планируется сдать более 40 различных объектов здравоохранения. Также специалисты приводят в порядок корпуса Боткинской больницы и Морозовской детской больницы.

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