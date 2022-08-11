Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины

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Жители европейских стран должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

Он отметил, что украинский кризис напрямую касается Европы и европейцы «должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить единство Евросоюза и поддержку Украине». При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что любая война заканчивается переговорами.

— То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров. Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений, — убежден Боррель.

Он также добавил, что государства южной части Европы, должны проявлять солидарность с севером в вопросах энергетики. В частности, дипломат отметил большие возможности Испании, которая владеет третью всех мощностей Европы по сжижению природного газа.

По мнению Борреля, эта страна могла бы стать «воротами в Европу для газа, альтернативного российскому», передает ТАСС.

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи недавно высказала мнение, что несколько стран Европейского союза могут перейти на сторону России и потребовать от Киева уступок Москве.