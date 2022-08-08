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Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС могут потребовать от Украины уступок РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС могут потребовать от Украины уступок РФ
Фото: flickr/minoritenplatz8

Несколько стран Европейского союза могут перейти на сторону России и потребовать от Киева уступок Москве. Такое мнение высказала бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Она считает, что причиной раскола в Евросоюзе по вопросу поддержки Украины может стать завершение активной фазы боевых действий и ухудшение энергетического кризиса в Европе.

— Самой главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как это было до сих пор, а затишье в конфликте. Это позволит России переманить некоторые страны Евросоюза на свою сторону в вопросе принуждения украинских властей к уступкам, — заявила Точчи в статье для издания Foreign Affairs.

7 августа президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о надвигающемся экономическом спаде в Евросоюзе. По его словам, жители Финляндии, как и все европейцы, должны быть готовы к тому, что экономическое положение больше не будет улучшаться с каждым годом, как к тому все успели привыкнуть.

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