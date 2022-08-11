Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе

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Теплая погода будет сохраняться в Петербурге до конца лета. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич.

По словам эксперта, август 2022 года будет теплее нормы. Во второй половине августа столбики термометров днем будут подниматься до 25–26 градусов тепла. При этом не ожидается сильной жары до 30 градусов, погода будет комфортной. В ближайшие дни также не ожидается осадков.

Синоптик добавил, что к концу месяца температура по норме будет снижаться, передает издание «Невские новости».

Ранее синоптики сообщили, что жара из Европы частично придет в столицу и центральные российские регионы. Воздух в столице в ближайшие выходные прогреется до 30 градусов. В настоящее время во Франции, Италии, Испании воздух прогревается до 35 градусов, передает ФАН.

В минувший понедельник, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион вернется летняя жара. По его словам, жаркую погоду в Москве можно ожидать уже к выходным.