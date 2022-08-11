Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в августе
Фото: gov.spb.ru

Теплая погода будет сохраняться в Петербурге до конца лета. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич.

По словам эксперта, август 2022 года будет теплее нормы. Во второй половине августа столбики термометров днем будут подниматься до 25–26 градусов тепла. При этом не ожидается сильной жары до 30 градусов, погода будет комфортной. В ближайшие дни также не ожидается осадков.

Синоптик добавил, что к концу месяца температура по норме будет снижаться, передает издание «Невские новости».

Ранее синоптики сообщили, что жара из Европы частично придет в столицу и центральные российские регионы. Воздух в столице в ближайшие выходные прогреется до 30 градусов. В настоящее время во Франции, Италии, Испании воздух прогревается до 35 градусов, передает ФАН.

В минувший понедельник, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион вернется летняя жара. По его словам, жаркую погоду в Москве можно ожидать уже к выходным.

Лето Санкт-Петербург Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте