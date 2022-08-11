Загрутдинов: Началась отделка помещений в школе поселения Щаповское

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Стартовали работы по отделке помещений школы в Щаповском поселении. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Начались работы по черновой отделке помещений школы в поселении Щаповском ТиНАО. Школа рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения, — рассказал он.

Так, на первом этаже здания построят кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровая с возможностью организации спальных мест, медицинский блок, столовая и пищеблок. На втором этаже расположатся учебные помещения — кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный и спортивные залы.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Третий этаж вместит в себя кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также административные помещения. Кабинеты для средней и старшей школы будут на четвертом этаже.

Кроме того, на этаже появится робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг и кабинет иностранного языка.

В дошкольном отделении будут располагаться групповые ячейки со спальной зоной, многофункциональный физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, административные кабинеты и буфет.

Всего в ТиНАО в этом году построят 16 новых школ. Кроме того, специалисты реконструируют здание школы № 2075 с пристройкой на 300 мест в поселении Краснопахорском поселка Красная Пахра.