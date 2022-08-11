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Генерал Балуевский заявил, что китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии

Анастасия Колоскова
Общество
Генерал Балуевский заявил, что китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Применение китайских коммерческих квадрокоптеров стало настоящей революцией в традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Об этом заявил генерал армии Юрий Балуевский, возглавлявший Генштаб Вооруженных сил РФ с 2004 по 2008 годы.

— Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня, — отметил Балуевский в предисловии к своей книге «Чужие войны — новая парадигма».

По его словам, корректировка при помощи беспилотника, находящегося над районом цели обеспечивает артиллерии с обычными снарядами точность, которая сопоставима со стрельбой высокоточными боеприпасами. Кроме того, значительно снижается число снарядов и орудий, требуемых для поражения цели, передает РИА Новости.

До этого китайское аналитическое издание Baijiahao заявило, что президент России Владимир Путин, говоря о поступлении на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон», продемонстрировал Соединенным Штатам своей военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать. О достоинствах этого вида оружия в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

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