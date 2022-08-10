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Военный эксперт Литовкин рассказал, чем уникален «Циркон»

Анастасия Колоскова
Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Военный эксперт Литовкин рассказал, чем уникален «Циркон»
Фото: Минобороны РФ

Китайское аналитическое издание Baijiahao заявило, что президент России Владимир Путин, говоря о поступлении на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон», продемонстрировал Соединенным Штатам своей военный козырь, который обязан заставить американских политиков изрядно понервничать. О достоинствах этого вида оружия в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что ВС России уже имеют на своем вооружении гиперзвуковое оружие. Так, «Авангард» можно запускать с земли, «Кинжал» — с воздуха, а последнюю разработку «Циркон», не имеющей аналогов в мире, — над водой и из-под воды.

— Главное достоинство «Циркона» в том, что он помещается в пусковой стакан торпедного аппарата, — пояснил эксперт.

По его словам, этой универсальной ракетой можно вооружать как корабли, так и подводные лодки. Подобным оружием не владеет ни одна страна мира, заключил собеседник «ВМ».

Также Виктор Литовкин рассказал о разрабатываемой в России гиперзвуковой ракете «Змеевик», которая предназначена в первую очередь для поражения авианосцев противника.

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