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Минцифры предлагает понизить льготную ставку по ипотеке для IT-специалистов

Геннадий Юркевич
Общество
Минцифры предлагает понизить льготную ставку по ипотеке для IT-специалистов
Фото: depositphotos

Льготную ипотечную ставку для IT-специалистов предложили понизить с пяти процентов до трех. Об этом в четверг, 11 августа, сообщило Минцифры РФ в специальном проекте постановления правительства.

— Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3 процента годовых, — говорится в проекте постановления.

До этого сообщалось, что Минцифры планирует расширить взаимодействие с Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для блокировки мошеннических сайтов. Министерство проводит работу вместе с Генпрокуратурой по блокировке ресурсов, а также разрабатывает изменения в нормативных правовых актах для использования «Антифишинга» с возможностью оперативной блокировки мошеннических ресурсов.

8 августа было заявлено, что Минцифры собирается до конца года отменить штрафы за продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения.

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