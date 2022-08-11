Эксперт рассказал, какие стройматериалы снизились в цене

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Арматура, металлопрокат и древесина показывают самое большое снижение цен на рынке стройматериалов. Это окажет серьезное влияние на жилищное строительство и стоимость квартир. Об этом рассказал технический директор компании «ПроГород» (ВЭБ.РФ) Алексей Васильев.

— Мы видим большое снижение цен на арматуру. На пике средняя цена за тонну составляла 90–100 тысяч рублей, потом она снижалась до 40–42 тысяч рублей, затем поднялась до 53 тысяч и остается на этом уровне. Доля арматуры в строительстве всего здания — 10–12 процентов, поэтому влияние на жилищный рынок будет существенным, — пояснил он в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что стоимость древесины снизилась на 20–30 процентов. На столько же подешевели трубы, металлопрокат.

При этом не наблюдается уменьшения цен на инженерное оборудование, алюминиевые профили для фасадов.

Столичные офисы крупного российского банка заявили, что их клиенты стали чаще брать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. С начала года москвичи оформили займы на возведение домов 412 раз, что на 220 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала, какие ошибки совершают горожане при строительстве и на чем можно сэкономить.