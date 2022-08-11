Профессор прокомментировал отказ Индии от доллара при оплате поставок угля из России

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Индийские фирмы, импортирующие уголь из России, стали отказываться от доллара при оплате поставок. Это попытка минимизировать риски попадания под санкции Штатов. Ситуацию прокомментировал Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Эксперт отметил, что позиции доллара постепенно ослабевают. Он в будущем останется американской валютой, а статус уникального платежного средства будет постепенно теряться. Межевич отметил, что процесс дедолларизации будет небыстрым.

По оценке эксперта, с Индией Россия найдет какой-то иной, не долларовый вариант торгового общения.

— Вероятно, не рупии и не рубли, но расчет через китайские юани. Возможны разные варианты, но неизбежно доллар утратит свои позиции, — подчеркнул он в комментарии ФАН.

Ранее сообщалось, что компании из Индии используют китайские юани и дирхамы ОАЭ для оплаты поставок угля из России. Известно, что Индия значительно увеличила за последние месяцы импорт российского угля, передает «360».

Переход России и Турции на расчеты в национальных валютах будет выгоден обеим странам. Однако с точки зрения повышения престижа нацвалюты для российского рубля этот шаг будет более ощутимым, чем для турецкой лиры. Об этом сообщила аналитик Наталья Мильчакова.