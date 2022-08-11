Более 150 километров дорог введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца следующего года

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

С присоединением новых столичных округов в 2012 году было сразу решено заняться строительством дорог. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Разработали проект дорожной сети ТиНАО — развитой, безопасной и эффективной. Учли и перспективную нагрузку. Сегодня округа активно заселяются, в том числе становится больше автомобилистов, — отметил он.

По словам Жидкина, за 10 лет общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог составила более 320 километров, а до конца 2023 года планируется ввести еще более 150 километров.

Кроме того, специалисты реконструировали главные транспортные артерии — Калужское и Киевское шоссе, построили участок Центральной кольцевой автомобильной дороги. Также сейчас идет строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которая поперечно свяжет районы и станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В июле благодаря Центру организации дорожного движения в городе появилось 334 парковки, 20 островков безопасности, 20 пешеходных переходов, 10 светофоров и 10 дополнительных полос для движения транспорта.