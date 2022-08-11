Диетолог пояснила, для кого вредна овсянка

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Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, для кого может быть вредна овсяная каша.

Она отметила, что овсянка — довольно калорийный продукт, способствующий быстрому набору лишнего веса. Поэтому ее не стоит часто употреблять тем, кто следит за фигурой.

Овсянка может вызвать развитие болезни под названием целиакия. Заболевание характеризуется тем, что ворсинки кишечника перестают всасывать питательные вещества и возникает непереносимость глютена — белка, содержащегося в злаках. Вследствие этого ухудшается процесс пищеварения.

Овсяную кашу также нельзя употреблять людям, имеющим проблемы с почками, добавила диетолог.

Кроме того, в состав овсяной каши входит сложное для переваривания вещество проламин. Он стимулирует воспалительные процессы в верхних отделах ЖКТ, передает aif.ru.

Людям, страдающим из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше воздержаться от употребления гречки из-за сложных углеводов в ее составе. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.