Безопасность на фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке обеспечат 4,5 тысячи человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Братеевский парк Карта всех событий

На юге столицы 13 и 14 августа состоится фестиваль фейерверков, безопасность которого будут обеспечивать более 4,5 тысячи человек. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Для обеспечения общественного порядка в каскадном парке ежедневно в дни проведения фестиваля будет задействован наряд численностью свыше 4,5 тысячи человек. В их числе более 1,1 тысячи сотрудников полиции, 2,6 тысячи представителей Росгвардии. Им будут помогать более 800 народных дружинников и представителей частных охранных организаций, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в целях безопасности будут организованы контрольно-пропускные пункты. Уточняется, что горожане в состоянии алкогольного опьянения и имеющие с собой оружие в зону безопасности допускаться не будут, передает официальный сайт мэра Москвы.

В дни фестиваля участки улиц Борисовские Пруды и Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы временно перекроют.