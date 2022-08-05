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Ряд улиц Москвы перекроют 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков

Анастасия Колоскова
Город
Ряд улиц Москвы перекроют 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

Движение транспорта на ряде улиц Москвы будет перекрыто 13 и 14 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков «Ростех». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 13 и 14 августа пройдет международный фестиваль фейерверков. В связи с этим временно перекроют участки улиц Борисовские Пруды, Маршала Голованова, Наташинского, Хордового, Батайского и Братеевского проездов, а также дублеров Каширского шоссе и Люблинской улицы, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ряд улиц Москвы перекроют 13 и 14 августа из-за фестиваля фейерверков Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Седьмой международный фестиваль фейерверков «Ростех» проведут в Братеевском каскадном парке. На протяжении двух дней гостей ждут спортивные и творческие активности для всей семьи, мастер-классы и конкурсы.

А вечером на сцене фестиваля будут выступать известные артисты и состоится пиротехническое шоу. Ежегодно на шоу приходят посмотреть свыше 700 тысяч человек.

В этом году фестиваль будет посвящен традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе мероприятия будут участвовать команды из восьми стран, они представят передовые разработки в сфере пиротехники.

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