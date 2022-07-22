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Международный фестиваль фейерверков «Ростех» проведут в Братеевском каскадном парке

Антон Махов
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Международный фестиваль фейерверков «Ростех» проведут в Братеевском каскадном парке
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Братеевский парк Карта всех событий

Седьмой международный фестиваль фейерверков «Ростех» проведут в Братеевском каскадном парке с 13 по 14 августа. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.

— На протяжении двух дней гостей ждут спортивные и творческие активности для всей семьи, мастер-классы и конкурсы. А вечером на сцене фестиваля будут выступать известные артисты и состоится пиротехническое шоу, — сказано в сообщении.

Также в 2022 году Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отметит 15-летний юбилей. Местом проведения традиционно станет сердце Москвы — Красная площадь.

С 26 августа по 4 сентября для зрителей будут подготовлены десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств. Россию будут представлять лучшие военные оркестры всех силовых ведомств страны: Минобороны России, ФСО и ФСБ России, МЧС и Росгвардии.

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