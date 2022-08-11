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Подростку выстрелили в спину, когда он гулял с друзьями в Кемеровской области

Степан Жирнов
Происшествия
Подростку выстрелили в спину, когда он гулял с друзьями в Кемеровской области
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Двенадцатилетнему подростку в Новокузнецке выстрелили в спину из пневматики во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области в четверг, 11 августа.

По данным следствия, инцидент произошел во дворе дома на улице Шахтеров 10 августа. Подросток гулял с друзьями. Неожиданно он почувствовал боль в спине и через его одежду проступила кровь. С заявлением в полицию по поводу случившегося обратилась мать ребенка.

В ведомстве сообщили, что по предварительной информации ранение было нанесено с помощью пневматического оружия. Мальчика отправили на экспертизу для оценки степени тяжести травмы.

Как сообщили в РИА Новости, полицейские проводят мероприятия по поиску злоумышленника.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, по факту происшествия запущена проверка. В Telegram-канале «Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса» сотрудники исследуют случай на тему профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Ведомство взяло инцидент под свой контроль.

2 августа в Москве задержали мужчину, котрой стрелял из пневматики по людям, будучи пьяным.

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