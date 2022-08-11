Автоэксперт назвал возможные риски при оформлении ДТП через «Госуслуги»

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Оформить ДТП по Европротоколу теперь можно будет через приложение «Госуслуги Авто». Автоэксперт, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты РФ Александр Холодов рассказал, какие риски могут быть у подобного нововведения.

Эксперт пояснил, что по Европротоколу сейчас большое количество отказов в выплатах, потому что они неправильно оформлены. Но и нововведение не станет решением проблемы, водители по-прежнему рискуют остаться без положенных денег.

— Есть самая большая проблема — если что-то неправильно оформлено в страховке, система нормально это проверить не сможет. То есть в случае, если в так называемый полис ОСАГО без выплат формально забита другая машина в базу, то это не отразится при оформлении ДТП. Система все оформит, а потом уже будут проблемы при получении страховых денег, — пояснил Холодов в комментарии ФАН.

В мобильном приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн», который позволяет водителям оформить ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнения бумаг. Благодаря новому сервису среднее время оформления ДТП снизится в два раза, передает Life.ru.

В среду, 10 августа, Госавтоинспекция рассказала о самых частых причинах ДТП за прошедшую часть года.