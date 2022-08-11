Москвичам рассказали зачем нужны камеры в электробусах
Для безопасности поездок в каждом электробусе столицы установлено до 14 видеокамер. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 11 августа.
— Весь транспорт Мосгортранса оборудован камерами видеонаблюдения — всего установлено около 90 тысяч камер, их записи хранятся 30 дней. Они помогают водителям оперативно реагировать на нештатные ситуации в салоне, а также фиксируют обстановку на дороге, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.
Благодаря видеокамерам полиция задерживает нарушителей по горячим следам, а также фиксируется обстановка на дорогах, уточняется в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
До этого стало известно, что в Москве появятся зарядные станции повышенной мощности на 60 киловатт для электромобилей. Специалисты уже устанавливают в городе «быстрые» зарядки мощностью 50 киловатт, также в городе в ближайшее время появятся станции повышенной мощности на 60 киловатт. Благодаря этому время на подзарядку автомобиля сократится.