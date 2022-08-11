Адвокат пояснила, в каком случае могут отказать в регистрации дома в собственность

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Адвокат Ольга Власова пояснила, в каких случаях Росреестр может отказать в регистрации загородного дома.

Чаще всего причиной этого решения становятся неправильно оформленные документы или судебные разбирательства о праве владения на недвижимость.

— К самым распространенным причинам отказа относятся: неполный комплект документов или наличие фактических ошибок в них, нарушения при подаче заявления (подает третье лицо, а не собственник), отсутствие у заявителя прав и полномочий на подачу документов, — отметила она в комментарии Nation News.

Кроме того, отказ можно получить, если дом находится в природоохранной зоне или же границы участка указаны неверно. Если собственник считает, что ему отказано в регистрации неправомерно, он вправе обратиться в суд. Обжаловать решение Росреестра можно в течение трех месяцев с момента получения отказа.

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