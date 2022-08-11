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Шольц обозначил условие для визита Путина в Германию

Евгений Белоусов

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Шольц обозначил условие для визита Путина в Германию
Фото: bundeskanzler.de

Одним из основных условий визита президента России Владимира Путина в Германию является прекращение специальной операции на Украине. Об этом в четверг, 11 августа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Что касается вопроса, когда Путин снова может быть в Германии, — об этом я пока не размышлял, — сказал политик.

Однако прекращение спецоперации, подчеркнул Шольц, является одним из основных условий этого. Москва должна заключить с Киевом мирный договор, при этом он не должен иметь характер «принудительного мира», добавил канцлер.

Политик также назвал начало спецоперации причиной массовых антироссийских санкций, объявленных странами Запада. Это же является и причиной активной поддержки Украины и передачи ей вооружения со стороны западных стран, передает слова Шольца РИА Новости.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил об обсуждении вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций.

По его словам, в настоящее время компоненты седьмого пакета активно обсуждаются, в связи с чем нельзя сказать точно, какие новые ограничения появятся в нем. При этом Шольц заявил, что с трудом может себе представить запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

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