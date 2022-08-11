Шольц усомнился в запрете выдачи россиянам шенгенских виз

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Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам представляется с трудом. Об этом в четверг, 11 августа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Я с трудом представляю себе это, — передает его слова РИА Новости.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт накануне сообщил об обсуждении вопроса о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам в рамках седьмого пакета санкций. По его слова, в настоящее время компоненты седьмого пакета активно обсуждаются, в связи с чем нельзя сказать точно, какие новые ограничения появятся в нем.

Также стало известно, что власти Эстонии решили закрыть въезд в страну россиянам, имеющим выданную республикой шенгенскую визу. При этом ограничения не коснутся сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

По мнению испанской газеты El Mundo, страны Евросоюза, скорее всего, не одобрят запрет выдачи шенгенских виз россиянам.